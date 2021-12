Pantone elege tom de violeta inédito como cor do ano de 2022

Com a proximidade do 2022, as marcas e pessoas começam a buscar as tendências para o próximo ano. Para guiar as escolhas na moda e no design, a empresa norte-americana Pantone - autoridade em cores no mundo - divulgou a aposta para o ano que vem: nº 17-3938 Very Peri.

Definida como um "azul floral dinâmico com um sub tom vermelho vivificante", essa é a primeira vez que a Pantone desenvolve um tom inédito para carregar o título. Segundo a marca, a cor "mescla a lealdade e a constância do azul com um vermelho violáceo energético".

A empresa afirma que a nova cor busca encorajar a inovação e a criatividade pessoais. "Estamos vivendo um momento de transformação. Enquanto ressurgimos depois de um intenso período de isolamento, nossas noções e padrões estão mudando. Apresentando uma atitude sem problemas e confiante com uma curiosidade ousada, que anima o nosso espírito criativo, a inquisitiva e intrigante PANTONE 17-3938 Very Peri nos ajuda a abraçar o cenário alterado de possibilidades que se abrem, para uma nova visão enquanto reescrevemos a nossa vida", explica a Pantone em material de divulgação.