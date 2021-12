Réveillon no Rio terá queima de fogos em dez pontos da cidade

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), anunciou nesta quinta-feira (9) queima de fogos em dez pontos da cidade no réveillon. No fim de semana, ele chegou a anunciar a desistência de todos os eventos da virada do ano. O motivo do cancelamento era o receio em relação à variante Ômicron da Covid-19, que tem colocado autoridades em alerta no mundo todo. Depois, porém, houve negociação do prefeito com o governador Cláudio Castro (PL) para fazer parte da festa, com restrições.

Nesta quarta (8), os comitês científicos que assessoram os governos estadual e municipal deram aval ao evento, sem shows musicais. A tradicional queima de fogos em Copacabana, na zona sul carioca, terá duração de 16 minutos. O acesso ao bairro, ainda conforme a prefeitura, será fechado às 19 horas, para evitar aglomerações. O réveillon no local também terá pontos de vacinação.

Pelo menos outras vinte capitais, incluindo São Paulo, cancelaram as festas de ano-novo com medo do avanço da nova cepa do vírus. Especialistas têm defendido a suspensão de festas com grande público, mesmo em locais abertos.