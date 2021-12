Ponte sobre o rio dos Sinos será parcialmente interditada nesta sexta-feira

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que haverá bloqueio parcial da pista no sentido interior-Capital, no km 245 da BR-116/RS, junto à ponte sobre o rio dos Sinos, em São Leopoldo. O tráfego da faixa de rolamento da direita ficará interrompido das 23h desta sexta-feira (10) até as 6h de sábado (11) para içamento de pré-lajes feitas sob medida.

Durante a operação, serão instaladas 21 peças pré-fabricadas com dimensões diferentes. Na sequência, a equipe do DNIT dará continuidade à execução dos serviços de construção da pista de rolagem com a concretagem das lajes. O local contará com sinalização ostensiva, inclusive com dispositivos noturnos, para garantir a segurança dos usuários da rodovia e dos trabalhadores.

A expectativa do DNIT é finalizar a construção de duas pontes sobre o rio dos Sinos no primeiro semestre de 2022. As estruturas estão com 85% dos serviços executados.

As obras das duas travessias iniciaram em março deste ano. Ao todo, serão construídas quatro novas pontes, paralelas às existentes, duplicando o número de faixas de trânsito de duas para quatro por pista na BR-116/RS, no complexo dos Sinos. Serão duas pontes sobre o canal principal e outras duas na várzea do rio dos Sinos.