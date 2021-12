Restaurante Popular do bairro Rubem Berta inaugura nesta quinta em Porto Alegre

Começa a operar nesta quinta-feira (9) o Restaurante Popular do Eixo Baltazar, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. O local será aberto a partir das 12h e oferecerá, diariamente, 100 refeições gratuitas no almoço a pessoas em situação de rua ou alta vulnerabilidade social.

Localizado na rua Caetano Fulginiti, 95, o restaurante é o quinto espaço popular aberto pela prefeitura. "Nossa meta era abrir este espaço ainda em 2021 e conseguimos realizar. Com o nível de vulnerabilidade agravado pela pandemia, ter a garantia de pelo menos uma refeição adequada faz diferença no dia a dia de quem precisa”, diz o secretário de Desenvolvimento Social, Léo Voigt .

Com o novo estabelecimento, passam a ser oferecidas 4,4 mil refeições por semana, sendo 800 diárias e 400 aos finais de semana, nos restaurantes Prato Alegre da Capital. A unidade do Centro, que equivale por dois estabelecimentos, atende também aos sábados e domingos, com 200 refeições servidas por dia.

Os demais pontos, da Lomba do Pinheiro, Restinga e Cruzeiros servem 100 refeições diárias cada.

Segundo a prefeitura da Capital, serão investidos R$ 2,6 milhões por ano em todos os restaurantes. A gestão do serviço na unidade do Eixo Baltazar é da Organização Social Civil Beith Shalom, que já administra os restaurantes do Cento Histórico, Vila Cruzeiro e Lomba do Pinheiro, com a supervisão e acompanhamento da Unidade de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Restaurantes Populares de Porto Alegre

Atendimento diário:

Rua Garibaldi, 461, Centro

Atendimento de segunda a sexta-feira: