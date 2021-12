Banco de leite do Hospital Presidente Vargas precisa de doações

O Banco de Leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), em Porto Alegre, está precisando de doação de leite materno com urgência. De acordo com o hospital, há apenas quatro litros armazenados, quantidade suficiente para apenas dois dias. De acordo com a responsável técnica pelo Banco de Leite Humano, a nutricionista Angelita Laipelt Matias, o período próximo ao final do ano contribui para a redução dos estoques, bem como o retorno ao trabalho das doadoras.

De acordo com o divulgado pelo hospital, o banco tem capacidade de pasteurizar 100 litros de leite humano por mês, quantidade suficiente para suprir as necessidades dos bebês da UTI de neonatologia, da pediatria e do alojamento conjunto. No entanto, com quatro litros apenas, a distribuição restringe-se apenas aos prematuros. “Com essa pequena quantidade focamos nos prematuros que são os bebês que mais necessitam. O leite materno diminui o tempo de internação hospitalar dessas crianças pois é rico em nutrientes. O alimento também aumenta a imunidade e melhora o desenvolvimento físico e mental”, conclui Angelita.