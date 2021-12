Prefeitura de Porto Alegre inicia força-tarefa de limpeza no Arroio Sarandi

Depois de dois recentes alagamentos, um em setembro e outro na última segunda-feira (6) , o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou nesta quarta-feira (8) uma ação emergencial de limpeza no trecho do Arroio Passo das Pedras, popularmente conhecido por Arroio Sarandi, localizado na Zona Norte de Porto Alegre.

Moradias irregulares ao longo do canal e o acúmulo de lixo agravam o problema do arroio. De forma manual e com auxílio de uma retroescavadeira, uma equipe está recolhendo os resíduos que estão próximos ao pontilhão da rua Zeferino Dias. A ação faz parte da força-tarefa estabelecida pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Além disso, de acordo com a prefeitura, outras medidas serão tomadas nesta semana para melhora do sistema pluvial na região.

"A área do Arroio Passo das Pedras tem um déficit histórico e que requer grandes obras e intervenções" Jornal do Comércio, em agosto. De acordo com Garcia, o acúmulo de dejetos impede o fluxo da água e o crescimento desordenado do entorno, com construções irregulares, requer uma ação da prefeitura. A força-tarefa conta com o auxílio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC)., apontou o diretor-geral do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae), Alexandre Garcia, em entrevista exclusiva para o, em agosto. De acordo com Garcia, o acúmulo de dejetos impede o fluxo da água e o crescimento desordenado do entorno, com construções irregulares, requer uma ação da prefeitura.

O Arroio Passo das Pedras foi um dos primeiros contemplados em um plano sobre drenagem urbana no município. No entanto, quase duas décadas depois da elaboração do estudo e sem terem sido realizadas todas as obras previstas, inundações no entorno do arroio são frequentes. De acordo com o diretor-geral do Dmae, não há uma causa única e nem será uma ação que irá solucionar o problema.

Na segunda-feira, o Dmae iniciou a construção de uma mureta junto às margens do Arroio Sarandi, na rua Rocco Aloise, entre a avenida Assis Brasil e a rua Serafim de Alencastro. Ao todo, serão construídos 131 metros de muro com aproximadamente 50 e 70 centímetros de altura. Com investimento de R$ 105 mil, a previsão é de que o serviço seja concluído em 30 dias, dependendo das condições climáticas.

Outra ação que teve início na terça-feira (7), trata de melhorias na Bacia de Amortecimento do Ecoville, localizada na praça do Loteamento na Zona Norte. A medida visa redirecionar para a bacia parte das águas que hoje estão sendo encaminhadas diretamente ao arroio, reduzindo, assim, os alagamentos. Os pontos de acesso às redes pluviais serão reformados e cerca de 91 metros de rede substituídos para dar maior funcionalidade ao equipamento de drenagem. O valor total do investimento é de R$ 154 mil, com previsão de conclusão em 45 dias.