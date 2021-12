Sol predomina no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

O sol aparece em todas as regiões com amplos períodos de céu claro nesta quinta-feira (9). As condições do tempo são definidas por uma massa de ar seco. O Leste do Estado segue com nuvens esparsas e há chance de chuva muito isolada na costa, especialmente nas praias e nos morros da encosta da Serra junto ao Litoral Norte. As informações são da Metsul Meteorologia.

O tempo seco e aberto da madrugada traz um amanhecer frio para dezembro em baixadas da região de Soledade e dos Campos de Cima da Serra. Segue muito calor à tarde no Oeste e no Noroeste.

O sol predomina em Porto Alegre e na Região Metropolitana mais uma vez hoje com períodos de céu claro. No decorrer do dia tem algumas nuvens esparsas. A quinta-feira (9) começa com um amanhecer bastante ameno para a época do ano e faz um pouco de calor à tarde, quando novamente terá vento Leste.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 5ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira