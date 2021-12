Mais 34 pesquisadores ligados à Capes renunciam e total chega a 114

Um novo grupo de pesquisadores renunciou às atividades relacionadas à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do governo federal responsável pela pós-graduação no País. Ligada ao Ministério da Educação (MEC), a Capes sofre com renúncias desde o fim de novembro por descontentamento com as lideranças.