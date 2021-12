Pesquisa da Ufrgs aborda impactos de transtornos psiquiátricos em estudantes do ensino fundamental e médio

Um estudo realizado por pesquisadores da Ufrgs, em parceria com outras instituições do país e do exterior, aborda os transtornos psiquiátricos na infância e adolescência e seus impactos na educação. A pesquisa, demonstrada no artigo " O impacto das condições psiquiátricas infantis sobre os desfechos educacionais futuros entre uma coorte comunitária no Brasil", aponta que, com melhores condições de tratamento mental na fase inicial da vida, seria possível evitar no Brasil de 5 a 11% dos casos de repetição de ano, bullying e distorção idade-série - que é quando o aluno está em um nível escolar abaixo do recomendado para a sua idade.

Para a realização da pesquisa, foi solicitada a participação de cerca de 10 mil alunos. Quase oito mil aceitaram participar – entre estudantes com problemas psicológicos e aqueles que não apresentavam nenhuma das condições que seriam estudadas. Destes, 1.500 jovens foram priorizados por possuírem histórico de transtornos mentais na família. Somando com mil alunos escolhidos aleatoriamente, a pesquisa geral acompanhou, por três anos, mais de 2.500 famílias com estudantes de seis a 14 anos de escolas públicas de Porto Alegre e São Paulo. Dos analisados, cerca de 80% permanecem no estudo até hoje.

O estudo foi baseado em outr a pesquisa precedente maior, chamada "Projeto Conexão", do Instituto Nacional de Psiquiatria para o Desenvolvimento da Infância e Adolescência (INPD), que envolve o fator educacional com relação a habilidades socioemocionais e transtornos mentais - ou seja, analisa como elas influenciam na qualidade do aprendizado do aluno. Maurício Hoffmann, pós-doutorando da Ufrgs e um dos autores do estudo, explica: "fizemos um trabalho mais ap licado, com o objetivo de entender a proporção de eventos escolares negativos, como repetência, desistência escolar e distorção idade-série".

"É uma pesquisa com grande riqueza de detalhes, caracterizados em termos de sintomas, diagnósticos, teste de QI, neuroimagem de algumas crianças, genética de todos. Tudo para tentar entender o desenvolvimento e proteger contra transtornos mentais”, diz o cientista, que também é professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Hoffmann destaca também que as condições sociais e biológicas são capazes de explicar a diferença na quantidade de determinados transtornos quando se compara homens e mulheres, com mais casos de déficit de atenção associados ao sexo masculino e de depressão ao feminino, por exemplo.

"Existem estudos que mostram as diferenças de traços de personalidade e transtornos mentais em certo grau. Para isso, são utilizadas duas correntes: a seleção social, em que os sexos determinam as diferenças, e a determinação social, que é o que a sociedade imagina como estereótipo", comenta. O estereótipo citado pelo pesquisador trata dos estigmas sociais sobre os estudantes, que afetam diretamente o âmbito escolar por negarem comportamentos não esperados nos jovens. "Não se espera depressão em um menino, se diz que homem não chora, assim como não se espera que uma menina bata em um colega, não possa ser uma pessoa agressiva", exemplifica.

Os pesquisadores demonstraram no estudo que os transtornos que mais afetam na educação são os externalizantes, ou seja, aqueles aparentes no comportamento dos alunos, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno de conduta na infância (CD). Baseando-se em dados de indicadores educacionais de 2014, os pesquisadores estimaram que 154 mil casos de repetição de série, 591 mil casos de distorção idade-série, e 236 mil casos de bullying ocorreram no Brasil devido aos transtornos mentais não prevenidos ou tratados.

A partir destes dados, a estimativa é que 5 a 11% destes casos poderiam ser evitados se os transtornos mentais tivessem sido corretamente prevenidos ou tratados, como explica Hoffmann. "Estima-se que mais ou menos 20% da população das crianças no Brasil recebem algum tipo de diagnóstico ou tratamento para déficit de atenção e hiperatividade. Se aumentássemos esse índice em 10%, isto é, para 30%, poderíamos evitar que oito mil crianças repetissem de ano no Brasil".

Hoffmann ressalta também que o estudo deve continuar para abranger comunidades rurais, já que este foi realizado apenas nas capitais gaúcha e paulista. "30% das crianças no país estão em uma escola rural. A gente não sabe se os nossos dados valem para essas crianças também", analisa o professor.

Investimentos em saúde na educação

O pesquisador defende que deveria haver maior integração dos serviços de saúde com as escolas. "Não necessariamente as escolas deveriam ter um fluxo de saúde lá dentro, não é isso o que a gente está propondo. Mas [deveriam ter] uma ligação mais direta com o posto de saúde, especialmente na área de infância e adolescência". É necessário que haja um local para o professor direcionar o aluno que apresente características de algum transtorno mental para este receber o diagnóstico e realizar os devidos tratamentos para cada caso.

Hoffmann também defende a maior participação e investimento do Ministério da Saúde na Educação, e destaca que investir na área da saúde afeta positivamente outros setores da sociedade por estarem diretamente conectados. "Investir em saúde mental poderia prevenir muita coisa. O uso de serviço de saúde em si poderia melhorar a educação e deixar as crianças por mais tempo na escola e aprendendo mais".

Ele ressalta que o ponto central é o entendimento de que o diagnóstico e o tratamento precoce para transtornos mentais são investimentos no futuro. "Nenhum país resolveu seus problemas de violência ou pobreza sem investir em educação. É algo que traz um altíssimo retorno do investimento realizado, por aumentar a produtividade por meio da diminuição da pobreza educacional", conclui.

Impactos do ensino remoto em função da pandemia de Covid-19

O pesquisador também avalia que, com a aplicação do ensino remoto nas escolas em função da pandemia de Covid-19, o conhecimento retido pelos alunos diminuiu e os índices de evasão escolar aumentaram. Hoffmann ressalta que estudantes que possuem os transtornos estudados no artigo citado não se engajam o suficiente para manter uma rotina de aulas e tarefas de casa, aumentando mais ainda a desigualdade educacional.