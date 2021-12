Vakinha de Natal leva esperança para milhares de crianças; veja como participar

Além das confraternizações familiares, a época do Natal é marcada por ações de solidariedade. A partir disso, o Vakinha - plataforma online de financiamentos coletivos - criou uma iniciativa que leva mais esperança para as crianças brasileiras em situação de vulnerabilidade social.

A ação propõe a distribuição de presentes para milhares de crianças, de zero a 12 anos, e incentiva a doação por parte de quem puder colaborar. A campanha reuniu pedidos dos pequenos, contatou os pais e responsáveis, além de instituições, para possibilitar com que mais sonhadores conquistem seus mimos.

Além do repasse do valor, é possível deixar um recado do “Papai Noel” para o presenteado. A campanha se encerra em 15 de dezembro, mas as doações já estão sendo repassadas.

Como participar do Vakinha de Natal?

www.vakinhadenatal.com.br 1. Acesse o site

2. Escolha o pedido de uma criança para ajudar

3. Clique no botão “Doe para este sonho”

4. Preencha os campos indicados e clique em “Contribuir”