O repórter Paulo Cesar Oliveira Teixeira é um dos finalistas na categoria Reportagem Cultural do 63º Prêmio Ari-Banrisul de Jornalismo com a reportagem “A Bossa com sotaque gaúcho”.

A reportagem foi publicada no caderno Viver na edição dos dias 22, 23 e 24 de outubro do Jornal do Comércio. O texto relembrou a trajetória de João Luiz Palmeiro, o João da Benga, um dos principais mentores da bossa nova com sotaque gaúcho e um dos poucos a ter músicas gravadas por Elis Regina.