Sol aparece com nuvens em todo o RS nesta terça-feira

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (7), mas acompanhado de nuvens na maioria das regiões gaúchas. Amplos períodos de céu claro na maior parte do Estado com a nebulosidade esparsa concentrada no Leste e no Norte gaúcho, na divisa com Santa Catarina. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em pontos próximos da costa e da divisa com Santa Catarina têm chance de chuva muito isolada e passageira. A temperatura estará agradável no Leste do Estado com o ingresso de ar mais frio com vento e no Oeste e no Noroeste faz calor à tarde.

O sol predomina em Porto Alegre e na Região Metropolitana no decorrer desta terça-feira (7). O dia terá nuvens esparsas na região. O ar mais frio costeiro ingressa na área metropolitana e será um dia muito agradável para o mês de dezembro. O vento tende a se intensificar em horas entre a tarde e à noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 11ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 17ºC