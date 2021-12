Julgamento do caso Kiss entra no sexto dia nesta segunda-feira

O julgamento de quatro réus pelo crime de homicídio no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, em janeiro de 2013, entra nesta segunda-feira no sexto dia. Neste domingo, ocorreram os depoimentos de Thiago Mutti, testemunha de defesa de um dos réus, e de uma das vítimas, Delvani Brondani Rosso .

No sábado, Cristiane dos Santos Clavé, que estava no estabelecimento e perdeu 15 amigos naquela noite, prestou depoimento. Ela disse que estava de frente para o palco e viu dois fogos de artifício presos no chão durante o show da Banda Gurizada Fandangueira. Ao ver fumaça, sentiu uma falta de ar muito forte e saiu do local para respirar melhor, desviando de várias pessoas que começaram a correr e a se empurrar. "A fumaça se espalhou rápido e chegou primeiro que eu lá na frente. Estava muito quente, era como o vapor de uma panela", destacou. Por estar próxima à porta de saída, conseguiu deixar a boate. Conforme Christiane, a boate não tinha sinalização e não foi anunciado o incêndio. Ela ouviu ainda pessoas sendo barradas na saída da Kiss. "Eu tenho certeza de que muita gente morreu sem saber o que estava acontecendo", afirmou.

São réus no processo Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, proprietários do estabelecimento, o vocalista da banda Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor musical Luciano Bonilha Leão.

Na sexta-feira, o depoimento de Érico Paulus Garcia, barman da Kiss na época da tragédia, imputou a Elissandro Spohr, o Kiko, a responsabilidade pela colocação das espumas no teto da casa noturna. A colocação da espuma na área do palco da Kiss é um dos temas centrais da denúncia do Ministério Público, na medida em que a queima do produto gerou a fumaça tóxica que causou a morte de diversas pessoas por asfixia química.

"A espuma quem nos mandou colar foi o Kiko. (...) Tinha um resto de espuma e o Kiko pediu para a gente colar nos fundos do palco e em cima. Inicialmente, a gente colou nos fundos. Como era muito pedaço diferente, o Kiko disse que não ficou bom e pediu para tirar, pois ele ia comprar espuma nova. Determinado dia, chegamos lá e estava esse rolo de espuma nova para ser colada", disse Érico, que depôs como vítima do incêndio.

Garcia também confirmou que a presença de táxis em frente à saída da boate dificultou a evacuação do local.

Neste domingo, o júri ouviu Tiago Mutti, engenheiro civil, cujos familiares foram os primeiros donos da Kiss. Ele passou de testemunha, chamado pela defesa de Hoffmann, para informante a pedido do Ministério Público. A Promotoria justificou apontando que ele responde a processo por falsidade ideológica ligado ao caso Kiss.

Ele contou como foram as obras de adaptação do prédio, onde funcionava um cursinho, para a boate e sobre o processo de venda da parte da sua irmã para Elissandro Spohr - ele teria pagado com R$ 10 mil e um carro usado, modelo New Beetle, com valor em torno de R$ 40 mil. Segundo Mutti, Spohr disse que só pagaria após sair o alvará da prefeitura, como ocorreu.