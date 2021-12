Vacinação contra a Covid-19 será no Sarandi neste domingo

Neste domingo (5), a vacinação contra a Covid-19 será na Unidade de Saúde Assis Brasil, no bairro Sarandi. Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose no local, das 9h às 15h.

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech até 10 de outubro (oito semanas) e Coronavac/Butantan até 7 de novembro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a segunda dose até 5 de julho (cinco meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 7 de novembro (28 dias).

Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Já imunossuprimidos precisam apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Serviço da vacinação:

Horário: 9h às 15h

Local: Unidade de Saúde Assis Brasil - avenida Assis Brasil, 6615 – Sarandi