Governo do RS vai quitar dívida com municípios na área da saúde

O governo do RS vai quitar uma dívida histórica com os municípios na área de saúde, referentes à manutenção de programas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) entre os anos de 2014 e 2018. Serão R$ 432 milhões, que não havia sequer sido empenhado, o que equivale a 10 meses de custeio de serviços de saúde prestados pelas prefeituras. Os municípios que se habilitaram ao recebimento receberão o valor em parcela única. No total, 495 das 497 cidades do Estado têm créditos a receber.

A dívida é referente a programas como Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Primeira Infância Melhor (PIM), Assistência Farmacêutica Básica, Equipe da Saúde da Família (ESF), Política de Incentivo da Atenção Básica em Saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de Atenção Psicossocial (Caps) entre outros.

A ação marca o esforço do governo do Estado em quitar a dívida herdada na área da saúde das gestões anteriores, na soma de R$ 1,125 bilhão, não apenas com os municípios, mas também com fornecedores de medicamentos e hospitais. Para os dois últimos, os valores em atraso já foram integralmente pagos.