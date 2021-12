OSC Parceiros Voluntários é selecionada para campanha de investimento em educação

Desenvolvimento de competências empreendedoras, essa é metodologia utilizada pelo projeto “Tribos: Nas Trilhas da Cidadania”, desenvolvido pela OSC Parceiros Voluntários para gerar impacto nas escolas e comunidades. A organização, localizada em Porto Alegre, foi selecionada para uma campanha que estimula investimentos sociais em projetos da educação, realizada pela empresa Impacto.

Conectando doadores com instituições, a Impacto faz com que o apoio financeiro a Organizações da Sociedade Civil (OSC) seja percebido como um investimento. A campanha on-line, focada em seis iniciativas de educação espalhadas pelo País, incluindo a OSC Parceiros Voluntários no sul, utiliza um sistema de inteligência de dados. A partir das motivações e do comportamento de quem investe em projetos humanitários é possível simplificar os processos de contribuição e proporcionar segurança, transparência e rastreabilidade dos impactos gerados.

O projeto “Tribos: Nas Trilhas da Cidadania”, desenvolvido pela OSC Parceiros Voluntários, promove a capacitação de estudantes e educadores de todo o território nacional. Com 18 anos de história, o projeto, que tem chancela da Unesco, iniciará mais um ciclo no Rio Grande do Sul, só que desta vez, em formato on-line por conta da pandemia.

De acordo com o superintendente da OSC Parceiros Voluntários, José Alfredo Nahas, a campanha da Impacto irá ajudar o Tribos a alcançar educadores e alunos que estão em situação de vulnerabilidade e a trazer novas oportunidades para o projeto e parceiros voluntários. “Muitas vezes, os estudantes fazem a inscrição no projeto, mas não conseguem seguir, pois não possuem na família ou na escola os recursos necessários para permitir sua participação on-line”, comenta.

Devido à pandemia, desde 2020, a metodologia utilizada nas escolas foi reestruturada para o contexto digital. Ao ampliar sua atuação, o projeto conta agora com a participação de 399 alunos e 173 professores, tendo impactado cerca de 1.839 pessoas pelas ações sociais. Com a campanha em andamento, será possível ampliar o alcance do Tribos e trazer mais legitimidade ao projeto. “Quanto mais pessoas participam e são impactadas, mais o nosso trabalho se fortalece e oportuniza a ampliação do seu impacto nas comunidades”, ressalta o superintendente da OSC Parceiros Voluntários.

Fundada em 2016, a Impacto já arrecadou mais de R$ 500 mil para beneficiar diversos projetos. Com a nova ação, pretende fazer bom uso dos dados obtidos com a campanha para enfatizar o papel dos investidores sociais do País. "Na cultura da doação, os benefícios são vistos de forma unilateral: a pessoa doa o dinheiro, mas é como se os efeitos ficassem restritos à organização que o recebeu, sem beneficiar a vida de quem contribuiu”, explica a fundadora e CEO da Impacto, Camila Soares. Ao tratar a doação como investimento social, o indivíduo atua como agente de transformação, e, ao apoiar o projeto, está investindo em um futuro melhor para sociedade.