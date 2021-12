RS tem aumento de casos de dengue em 2021

Até 6 de novembro, o Rio Grande do Sul acumulava no ano de 2021, 14.988 casos suspeitos de dengue, 9.529 confirmados (9.181 autóctones) e 11 óbitos, sendo cinco deles em Santa Cruz do Sul. No mesmo período, Porto Alegre teve 144 casos de dengue, dos quais 128 foram autóctones, segundo o Informativo Epidemiológico das Arboviroses (dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela) do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). Os principais sintomas relatados pelos que ficaram doentes no RS foram febre, mialgia e cefaleia.

Na série histórica, entre 2000 e 2021, observou-se um aumento significativo no número de municípios gaúchos infestados pelo mosquito Aedes aegypti. Há 21 anos, 14 cidades apresentavam focos. Hoje, 427 dos 497 municípios gaúchos, 86%, têm infestação.

Já no Brasil, os casos de dengue e de zika caíram, enquanto os de chikungunya cresceram em 2021, todos em comparação com o mesmo período do ano passado. No que tange a dengue, os casos tiveram queda de 46,6% de janeiro a novembro deste ano, frente ao mesmo período do ano passado. Foram notificados 494.992 casos neste ano e 927.060 em 2020. Já o total de mortes pela doença sofreu redução de 62%. Em 2021, foram 212 e, em 2020, 564.

Apesar de o País registrar tendência de queda em números de casos de dengue, 12 estados apresentaram crescimento. Entre eles, os que tiveram maior variação foram Amapá, Alagoas e Rio Grande do Sul.

Em relação aos casos de chikungunya, o número de notificações subiu em 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, de janeiro a 20 de novembro, houve 92.066 casos, elevação de 30,8% em relação ao ano anterior. Foram dez óbitos em 2021. Todas as regiões apresentaram aumento nas notificações, sendo que a maior incidência foi registrada no Sudeste. Segundo dados do Ministério da Saúde, os três estados que mais registraram casos da doença foram Pernambuco, São Paulo, e Paraíba.

Entre as principais arboviroses de circulação urbana, dengue, chikungunya e zika, a última foi a única que não resultou em óbitos em 2021. Ao todo, foram registrados 5.710 casos prováveis da doença, uma queda de 17,6% em comparação com o mesmo período de 2020.