Prefeitura de Canoas anuncia o cancelamento do Carnaval 2022

Para não colocar em risco a saúde dos canoenses, em função da chegada da variante Ômicron do coronavírus ao Brasil, a prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, cancelou as atividades do Carnaval 2022. A decisão, unânime, foi tomada nesta quarta-feira (1), em reunião dos integrantes do Conselho da Cidade.

prefeitura da Capital também anunciou o cancelamento das festividades de Réveillon No mesmo dia, ana Orla do Guaíba.

Leia também: RS reforça vigilância genômica para identificação de casos da variante Ômicron

A deliberação foi avalizada por 59 entidades que integram o colegiado e comunicada ao presidente da Associação de Carnaval das Escolas de Samba de Canoas, Noé Oliveira da Silva. Segundo o prefeito Jairo Jorge, a decisão é uma forma de proteger a população e evitar novos contágios. “Temos muito receio do que pode acontecer. Esta variante ainda é pouco conhecida da ciência e pode nos levar a perder toda mobilização de vacinação que desenvolvemos até o momento”, disse.

Jorge destacou os esforços do município para imunizar a população e reforçou a importância de cada um manter a situação vacinal em dia. De acordo com ele, a decisão de cancelar o Carnaval se deu principalmente pela característica do evento, que gera aglomerações. “Não temos como colocar as pessoas em um cercadinho e todo mundo ficar sem brincar no Carnaval. Então, é mais seguro cancelarmos em 2022 e, em 2023, fazermos um Carnaval bem bonito, com bastante alegria, incentivando blocos e escolas”, comentou

Nos próximos dias, será marcada uma reunião entre integrantes da Secretaria de Cultura, Associação de Carnaval e carnavalescos, para traçar os próximos passos. “Valorizamos muito o trabalho das escolas de samba de Canoas, mas o momento é de cautela. A decisão foi tomada de maneira participativa, através dos integrantes do Conselho da Cidade, explicou o secretário municipal de Cultura, Pinheiro Neto.

“É importante sentarmos todos juntos e pontuar que o cancelamento não é uma decisão da Cultura ou da Associação. A situação atual da pandemia é que leva a tomarmos essa atitude. O principal é a saúde das pessoas”, enfatizou o presidente da Associação de Carnaval das Escolas de Samba de Canoas.