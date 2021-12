Grande parte do RS tem tempo firme e predomínio de sol nesta quinta-feira

O tempo fica firme com predomínio de sol na grande maioria das áreas nesta quinta-feira (2). A umidade relativa do ar despenca à tarde, sobretudo, em cidades do Centro, Norte e Oeste do Estado. Os índices mínimos poderão oscilar ao redor de 20%. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na fronteira Oeste faz calor com máxima ao redor de 33°C. Em contrapartida, ainda irá chegar ar mais úmido do mar no Leste com previsão de variação de nuvens no Litoral, Costa Doce, Região Metropolitana e Serra. Não se afasta a possibilidade de chuva passageira nessas áreas. O vento circula do quadrante Sul/Sudeste calmo com rajadas fracas ao longo do dia.

A quinta-feira (2) será amena na Capital com períodos de nuvens alternando com momentos de sol. De forma muito isolada não se afasta chuva passageira. Já entre a sexta e o fim de semana a amplitude térmica aumenta com previsão de maiores aberturas de sol. No domingo volta a chover.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 33°C

Mínima: 12°

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 16ºC