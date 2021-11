Cercamento eletrônico: entenda os objetivos da integração da prefeitura de Porto Alegre com a Polícia Federal

Na próxima terça-feira (30), a prefeitura de Porto Alegre dará mais um passo para ampliar a integração com as forças de segurança e reforçar o cercamento eletrônico, ao compartilhar com a Polícia Federal (PF) o acesso aos dados da administração municipal. Atualmente, Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal têm acesso às 365 câmeras disponíveis na cidade, instaladas em pontos estratégicos.

O objetivo do cercamento eletrônico é reduzir os indicadores de criminalidade referente ao furto e roubo de veículos. Desde a implementação do circuito de câmeras, em maio de 2018, até setembro deste ano, o número de ocorrências do tipo caiu aproximadamente 70%, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP/RS).

Nesses mais de três anos, 1,2 milhão de placas de veículos já foram monitoradas e cadastradas pelo cercamento eletrônico e mais de 1,2 mil automóveis recuperados em Porto Alegre. Agora, a Polícia Federal terá acesso ao sistema de inteligência do município e, com base nas informações disponibilizadas, poderá agir em flagrante delito.

Com a ampliação da integração, as informações irão ajudar a subsidiar investigações em curso da Polícia Federal, que possui uma outra linha de ação relacionada com crimes federais. O secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda, destaca que “o cercamento eletrônico possui um papel importante porque dá o alerta instantâneo, não há necessidade de as pessoas ficarem checando as placas”. Como consequência do sistema, rastrear veículos suspeitos está aumentando e resultando na antecipação de ações e prisões de suspeitos. Ao compartilhar os dados com a PF, o combate à criminalidade será intensificado em Porto Alegre e na região metropolitana.

Serão adquiridas mais de 100 câmeras para ampliar o cercamento eletrônico na cidade e mais de 300 câmeras para o monitoramento de pessoas, em espaços públicos. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), o investimento de R$ 60 milhões para áreas diferentes da segurança pública está dentro do programa “POA Segura”.

Na última quarta-feira (24), a Guarda Municipal prendeu dois homens em flagrante, após tentarem furtar um bar localizado no trecho 1 da Orla do Guaíba. No primeiro momento, os suspeitos foram flagrados circulando na região por câmeras de videomonitoramento.

Na prática, Ikeda explica que é humanamente impossível ter pessoas observando em todas as câmeras. “Nós estamos buscando tecnologias que façam esse monitoramento para nos dar o alerta quando estiver acontecendo algo ilícito”, diz o secretário municipal de Segurança. De acordo com ele, seriam câmeras que poderiam ajudar na prevenção e na repressão da ocorrência. Ao buscar imagens anteriores, é possível visualizar e constatar o que, de fato, aconteceu no local. O recurso já tem ajudado a Polícia Civil a embasar os inquéritos policiais e fazer os devidos indiciamentos.

Riscos de falha no cercamento eletrônico

A leitura de placas de veículos é realizada por um sistema. “A câmara bate uma foto, o sistema identifica a placa e cruza com banco de dados, mas pode ocorrer uma leitura equivocada desta foto”, afirma o secretário. O processo de integração na segurança ocorre nesta fase, pois antes de gerar o alerta, a informação vai para a SSP. Depois disso, o Departamento de Controle da Segurança Pública checa a ocorrência. Nitidez da foto, sombras e reflexos podem interferir no resultado.