Metade Leste do RS tem nuvens e chuva nesta sexta-feira

Um ciclone extratropical no Sudeste do Rio Grande do Sul vai manter a presença de nuvens e da chuva na metade Leste do Estado nesta sexta-feira (26). Não se descarta a possibilidade de chuva forte na madrugada. Além disso, destaca-se a presença do vento constante associado ao ciclone, sobretudo, no Leste e Sul do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura fica amena no Leste e Sul do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Já na fronteira com a Argentina, o tempo fica firme e com sol e a temperatura sobe à tarde. No sábado (27), o ciclone terá maior impacto no oceano, deixando o mar agitado na faixa litorânea. Já no Continente, o sol predomina na maioria das regiões.

A circulação do vento, associado ao ciclone, vai manter a chegada da umidade com nuvens e com pancadas esparsas de chuva ao longo desta sexta-feira (26) na Capital. O vento será persistente com rajadas moderadas no decorrer do dia e que traz alívio a sensação de calor. O fim de semana ainda tem o vai e vem de nuvens, especialmente, no sábado (27). Já no domingo (28), o tempo fica mais aberto e com sol.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima 30ºC

Mínima 12ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima 26ºC

Mínima 17ºC