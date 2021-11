Lewandowski determina internação de Roger Abdelmassih para perícia médica

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a imediata internação de Roger Abdelmassih, ex-médico que cumpre pena de 278 anos de reclusão por estupro e atentado ao pudor contra mais de 70 mulheres, no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo. Abdelmassih será submetido a uma avaliação médica que possa 'apontar a sua situação de saúde real e atual' com a finalidade de definir seu regime prisional.