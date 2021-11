Brigada Militar abre concurso para contratação de 4 mil novos soldados

edital O governo do Estado abriu nesta quarta-feira (24) as inscrições para concurso público que irá selecionar 4 mil novos soldados da Brigada Militar (BM). Ofoi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

As inscrições devem ser efetuadas somente pela internet, de 30 de novembro até as 17h do dia 30 de dezembro de 2021, no site da Fundatec, banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 92,64. As vagas no concurso se destinam a selecionar ingressantes para o primeiro nível da carreira de praças da BM, no cargo de soldado III, com salário inicial de R$ R$ 4.689,23. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período.

“Nossa expectativa é de que possamos chamar os primeiros aprovados para dar início ao curso de formação ainda no segundo semestre de 2022”, afirma o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior.

Para se candidatar, é obrigatório ter idade mínima de 18 anos e máxima de 25 anos até o último dia das inscrições, ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m, mulheres, estar quites com as obrigações eleitorais e o serviço militar obrigatório e ter carteira nacional de habilitação (CNH) válida, no mínimo na categoria "B", entre outros requisitos descritos no capítulo V do edital de abertura.

Serão reservadas 16% das vagas para pessoas negras ou pardas, conforme a previsão da Lei Estadual nº 14.147/12. Caso não se preencham as vagas reservadas, serão chamados os candidatos da lista universal.

O concurso terá quatro fases. A primeira é o exame intelectual de caráter classificatório e eliminatório. A segunda é o exame de saúde, para o qual serão convocados os candidatos aprovados na prova até a classificação de número 6 mil, levando em conta os critérios de desempate e respeitado o percentual de reserva de vagas para cotistas.

Os considerados aptos na avaliação de saúde, também respeitada a cota para negros ou pardos, serão convocados para o exame de capacitação física. Os aprovados, igualmente observada a cota, serão chamados para o exame psicológico, composto por duas etapas obrigatórias: testagem coletiva e entrevista individual.

Após as quatros fases, o certame se encerra com a sindicância de vida pregressa. Toda a sequência do concurso terá datas, locais e horários sempre divulgados em editais a serem publicados no DOE, com antecedência mínima de cinco dias.

O exame intelectual terá 50 questões objetivas de Língua Portuguesa, Legislação Específica, Conhecimentos Gerais, Matemática, Direitos Humanos e Cidadania e Informática. As provas serão aplicadas em Porto Alegre, mas poderão ser realizadas também em outras cidades da Região Metropolitana caso não haja disponibilidade de locais suficientes ou adequados na capital. A data provável realização do exame, conforme o edital, é 30 de janeiro de 2022, podendo ser alterada conforme a necessidade do andamento do certame.