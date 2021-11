Porto Alegre volta a ter linhas de ônibus na madrugada

A partir de sexta-feira (26), Porto Alegre voltará a contar com linhas de ônibus circulando na madrugada. Inicialmente, serão três as linhas que irão oferecer transporte da 1h20min às 5h25min.

A volta no atendimento noturno se dá depois de mais de um ano e meio sem operação, em razão da pandemia e baixa procura de usuários. A Secretaria de Mobilidade Urbana, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Carris viabilizaram a criação de três linhas: C210 Corujão Restinga, C398 Corujão Lomba do Pinheiro e C5 Circular 4º Distrito/Moinhos de Vento.

A operação acontecerá todos os dias e fica a cargo da Carris. Serão 12 viagens no total. O atendimento inicia nas regiões da Restinga, Lomba do Pinheiro, 4º Distrito, Cidade Baixa e Moinhos de Vento. As tabelas horárias serão disponibilizadas no site da EPTC e a localização, em tempo real, de cada linha pode ser acessada na função GPS do aplicativo do TRI.

“A volta do atendimento noturno foi um pedido da população. Com a melhora no quadro da pandemia e a retomada gradual das atividades, foi possível reativar as linhas da madrugada para melhorar o deslocamento dos trabalhadores”, afirma o prefeito Sebastião Melo.

Após o início da circulação das três linhas na sexta-feira, a prefeitura vai avaliar a viabilidade de ampliar o serviço, com a circulação de linhas de transporte coletivo em outras regiões da cidade. “Vamos analisar os carregamentos dessas linhas para realizar ajustes conforme necessidade”, esclarece o diretor técnico da EPTC, Flávio Caldasso.

Conforme a prefeitura da Capital, atualmente, o sistema de transporte coletivo transporta, em média, 502 mil passageiros em dias úteis, o que representa 61% do que era transportado antes da pandemia (820 mil passageiros).

A prefeitura garante que o atendimento noturno não terá custo adicional ao sistema, uma vez que os recursos empregados têm origem na redução de custo obtida com o cancelamento de viagens deficitárias na faixa da 0h e 1h em 15 linhas que apresentam uma média de três ou menos passageiros por viagem.

Confira detalhes das linhas que circularão nas madrugadas: