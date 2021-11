Temperatura máxima pode chegar aos 38ºC no RS nesta quarta-feira

O calor retorna de forma mais generalizada e intensa ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (24). O vento ingressa mais quente de Norte para Sul nos baixos níveis da atmosfera e propicia o aquecimento. A projeção é de marcas entre 34ºC e 36°C em muitas cidades da Metade Oeste do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

A umidade relativa do ar entra em declínio à tarde com índices ao redor e abaixo de 30% nas Metades Oeste e Sul. Por outro lado, no fim da noite, as nuvens aumentam na fronteira com a Argentina, com a expectativa de provocarem chuva no começo da quinta-feira (25).

O tempo fica firme com predomínio de sol e a temperatura volta a subir com previsão de calor no período da tarde na Capital. A formação de um ciclone extratropical deixará o tempo instável com chuva e temporais isolados, sobretudo, entre a tarde de quinta-feira (25) até a madrugada de sexta-feira (26) em Porto Alegre.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 38°C

Mínima: 10°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira