Metade Oeste e Noroeste do RS têm máximas ao redor de 33ºC nesta terça-feira

O calor intenso registrado na segunda-feira (22) no Rio Grande do Sul não irá se repetir nesta terça (23). Entretanto, municípios da Metade Oeste e do Noroeste gaúcho terão predomínio de sol e a temperatura irá subir com máximas ao redor de 33°C. As informações são da Metsul Meteorologia.

O Rio Grande do Sul chegou a registrar temperatura máxima de 38ºC na segunda, mas na terça a expectativa é de uma queda de 10°C na temperatura máxima na Metade Leste e Sul. Na quarta-feira (24) o sol aparece e o calor ganha força novamente com alerta de chuva e temporais a partir de quinta-feira (25).

A terça-feira (23) tem variação de nuvens que, junto com a virada no vento para o quadrante Sul, irão propiciar alívio ao calor com maior conforto para a população da Capital. Na quarta-feira (24) a previsão é de tempo firme com sol, e o calor retorna. Entre a quinta e a sexta-feira (26), um ciclone irá trazer chuva forte e temporais.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 34°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira