Conta da CEEE vai subir, carne de cavalo em hamburger e novo muro da Mauá no noticiário da semana

O programa JC Te Lembra as notícias que marcaram a semana. O noticiário vai de novo aumento na conta de luz, flagrante de carne de cavalo em hamburger servido em lancherias em uma das maiores cidades gaúchas, mudanças nos protocolos da pandemia e novo layout no muro da Mauá.

Para abrir, porque haja bolso em 2021: A conta da luz da CEEE-Equatorial (pq a estatal foi vendida) vai subir quase 15%! Em 12 meses, a energia residencial já subiu 36,37% em Porto Alegre, maior alta das capitais, segundo o IPCA.

A Assembleia Legislativa barra o pagamento de auxílio-saúde juízes e promotores que poderia chega a R$ 3,5 mil mensais.

Governo gaúcho começa a pagar cartão cidadão para famílias mais pobres.

Em Caxias do Sul, operação do Ministério Público flagra carne de cavalo em hamburgueres vendidos a lancherias da cidade.

Tensão aumenta entre os adversários das prévias tucanas, os governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP), após encontro em Porto Alegre e postagens nas redes sociais sobre vacinação.

A Gol começou a vender passagens de voos diretos de mais aeroportos do interior, como o de Pelotas, para Guarulhos.

Pandemia:

Ministério da Saúde amplia dose de reforço da vacina da Covid-19 para toda a população acima de 18 anos.

Gabinete de Crise do RS acaba com limite e lotação em estabelecimentos e libera público total em estádios.

Mas o uso obrigatório da máscara em áreas públicas continua e agora também passaporte da vacina para locais com eventos com mais público.

Só está livre do passaporte cidades com mais de 90% da população adulta com esquema vacinal completo, como Porto Alegre.

Novidade na cena urbana da Capital gaúcha: o novo layout do Muro da Mauá é apresentado aos porto-alegrenses.

Já o Cais Embarcadero, no antigo porto, é oficialmente inaugurado, após 6 meses em operação.

E nos 20 anos do 20 de novembro, duas dicas imperdíveis de leitura da Reportagem Cultural no site do JC:

A incrível história da cantora porto-alegrense Horacina Correa, que desapareceu no mundo sem deixar pistas há 60 anos, e o movimento gaúcho que foi precursor do Dia da Consciência Negra no Brasil.