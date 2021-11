Saúde do homem é tema de live entre SES e Ufrgs nesta segunda-feira (22)

A saúde masculina e o Novembro Azul serão os temas da live promovida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES/RS) e pelo TelessaúdeRS-Ufrgs, nesta segunda-feira (22), às 14h30min. A iniciativa faz parte da campanha anual de conscientização sobre o câncer de próstata, sem deixar de lado as demais doenças que atingem os homens.

A transmissão, no YouTube da SES/RS terá a participação do especialista da Política Estadual de Saúde do Homem Carlos Antônio da Silva, da médica urologista Franscine Carvalho, que atua como teleconsultora no serviço de atendimento realizado em parceria pela SES/RS, Ufrgs e Faurgs, junto do médico de família e comunidade do TelessaúdeRS-UFRGS, Rodolfo Silva.

Live sobre os cuidados integrais com a saúde masculina e Novembro Azul