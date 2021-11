Sul, Campanha e Oeste têm tempo firme e frio nesta sexta-feira

Metade Norte do Rio Grande do Sul tem muitas nuvens nesta sexta-feira (19). Já em parte do Leste há potencial para ocorrência de chuva leve e garoa, sobretudo, em trechos de Serra. Entre o Sul, Campanha e Oeste o ar polar garante tempo firme e frio com marcas ao redor e abaixo de 5°C em alguns pontos. As informações são da Metsul Meteorologia.

Ao longo da tarde desta sexta-feira o ar seco avança mais em direção ao Centro do Rio Grande do Sul e propicia aberturas de sol a um número maior de cidades em relação aos últimos dias. As máximas irão ocorrer novamente no Oeste do Estado. Na serra a tarde será fria devido ao tempo instável.

A sexta-feira (19) começa com umidade e muitas nuvens e deve terminar com melhorias e tempo mais aberto em Porto Alegre. O padrão de temperatura é ameno. No fim de semana o tempo fica ensolarado e firme com um pouco de frio nas noites, manhãs e madrugadas e com tardes de aquecimento e até calor.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 27°C

Mínima: 5°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 16ºC