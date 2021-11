Prefeitura de Porto Alegre realiza operação para vacinar motoristas em locais de grande circulação

A prefeitura de Porto Alegre, através da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e das secretarias municipais de Mobilidade Urbana (Smmu) e de Saúde (SMS), realiza uma operação especial nas próximas sextas-feiras - 19 e 26 -, para vacinar população no trânsito contra a Covid-19. A ação, batizada de 'Parada da Vacina', ocorrerá em locais de grande circulação de pessoas, das 21h até meia-noite.

Na primeira sexta-feira (19), a ação ocorre na av. Goethe, sentido Sul-Norte, no bairro Moinhos de Ventos, embaixo da passarela do Parcão. Na semana seguinte, dia 26, a operação vai estar na rua José do Patrocínio, na Cidade Baixa, entre as ruas da República e Luiz Afonso, no mesmo horário.

Não haverá qualquer tipo de fiscalização dos condutores e seus veículos durante a ação. Durante a abordagem, os motoristas e passageiros que desejarem se vacinar serão convidados pelos agentes da EPTC e terão a oportunidade de receber, na hora, a primeira dose ou segunda dose de Coronavac/Butantan, AstraZeneca/Oxford/Fiocruz ou Pfizer/BioNTech e dose de reforço.

Para receber a segunda dose ou dose de reforço, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteirinha de vacinação. A Carteira Nacional Digital de Vacinação Covid-19 pode ser acessada pelo celular para comprovar a vacinação.