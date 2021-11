Campanha e Zona Sul do RS têm previsão de frio atípico

Uma massa de ar polar começa a ingressar no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (18). Há expectativa de frio atípico para a época. As menores marcas de temperatura do Estado irão ocorrer entre a Campanha e Zona Sul com previsão de 4 a 6°C, quase 10°C abaixo do normal para novembro. As informações são da Metsul Meteorologia.

Já na Metade Norte, devido à presença de nuvens e chance de garoa, a temperatura não cai tanto no começo do dia. Por outro lado, pela mesma razão, a temperatura sobe pouco à tarde. Já entre o Sul e Oeste, com o sol o aquecimento será maior a tarde com máxima ao redor de 28°C na fronteira com a Argentina.

Os modelos meteorológicos projetam a permanência das nuvens com ar polar chegando à Capital e deixando a quinta-feira (18) mais amena. O vento predomina do quadrante Sul com rajadas fracas. Não se descarta a possibilidade de garoa esparsa. A partir de sexta-feira (19) e até o domingo (21) o tempo fica firme com sol e grande oscilação térmica.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 27°C

Mínima: 5°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira