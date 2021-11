Jornalista Patrícia Comunello vence Prêmio Press de Repórter de Jornal do ano

Jornal do Comércio e colunista do Minuto Varejo Ocorreu na noite desta terça-feira (16) a edição do Prêmio Press 2021, que reconhece o trabalho de profissionais da comunicação no Rio Grande do Sul. A jornalista Patrícia Comunello, repórter doe colunista do, foi escolhida pelo júri especializado como vencedora do prêmio de Repórter de Jornal e Revista do Ano.

Além deste reconhecimento, o Jornal do Comércio também esteve presente com as indicações dos repórteres Jefferson Klein e Cristine Pires, da repórter fotográfica Luiza Prado e da colunista Patricia Knebel. A cerimônia de premiação, que está em sua vigésima segunda ocorreu no Palácio do Comércio, no centro de Porto Alegre.

Confira abaixo a lista de vencedores:

ESTAGIÁRIO DE JORNALISMO DO ANO

Luana Martins – SBT-RS (vencedora)

Luiza Schirmer – RDC TV

Nicolas Cordova – Rádio Grenal

Paula Fabyola – Record TV

Rodrigo Ramos – Rádio Guaíba

REPÓRTER DE RÁDIO DO ANO

Bruno Soares – Rádio Grenal

Carlos Lacerda – Rádio Grenal

Rodrigo Oliveira – Rádio Gaúcha

Sandro Sauer – Rádio Jovem Pan News Litoral (vencedor)

Tiago Bittencourt – Rádio Gaúcha

REPÓRTER DE TELEVISÃO DO ANO

Fernando Becker – RBS TV

Giovani Grizotti – RBS TV

Gustavo Berton – ESPN-RS

Jônatha Bittencourt – Record TV

Vanessa Pires – Record TV (vencedora)

REPÓRTER DE JORNAL/REVISTA DO ANO

Fabrício Falkowski – Correio do Povo

Jeferson Klein – Jornal do Comércio

Larissa Roso – Zero Hora

Mauren Xavier – Correio do Povo

Patrícia Comunello – Jornal do Comércio (vencedora)

COLUNISTA DE JORNAL/REVISTA DO ANO – Troféu Fernando Albrecht

David Coimbra – Zero Hora

Flávio Pereira – O Sul

Guilherme Baumhardt – Correio do Povo (vencedor)

Patricia Knebel – Jornal do Comércio

Vitor Bley de Moraes – Revista Expansão

COMENTARISTA DE TELEVISÃO DO ANO

Ali Klemt – TV Pampa

Cesar Cidade Dias – Band TV

Gustavo Victorino – TV Pampa

Maurício Saraiva – RBS TV

Paulo Germano – RBS TV (vencedor)

COMENTARISTA DE RÁDIO DO ANO – Troféu Ruy Carlos Ostermann

Carlos Guimarães – Rádio Guaíba

Cristiano Oliveira – Rádio Guaíba

Giane Guerra – Rádio Gaúcha (vencedora)

Kalwyn Correa – Rádio Grenal

Rafael Marconi – Rádio Pampa

APRESENTADOR DE TELEVISÃO DO ANO

Cláudio Andrade – RDC TV (vencedor)

Cristina Ranzolin – RBS TV

Luiz Carlos Rech – Ulbra TV

Magda Beatriz – TV Pampa

Samuel Vetori – Record TV

APRESENTADOR DE RÁDIO DO ANO

Flávio Dal Pizzol – Rádio Grenal (vencedor)

Guilherme Baumhardt – Rádio Guaíba (vencedor)

Kelly Matos – Rádio Gaúcha

Rogério Mendelski – Rádio Band

Vera Armando – Rádio Pampa

JORNALISTA DE INTERNET

Fabiano Brasil – Poa Streaming (vencedor)

Farid Germano Filho – Canal do Farid – Youtube

Jairo Kuba – Grêmio Play

Ilgo Wink – www.blogdoilgo.com.br

Políbio Braga –polibiobraga.blogspot.com

REPÓRTER FOTOGRÁFICO DO ANO

Alina Souza – Correio do Povo (vencedora)

Leo Oliveira Contursi – Free Lancer/POA Streaming

Luiza Prado – Jornal do Comércio

Lucas Uebel – Grêmio FBPA

Rodrigo Ziebell – Agencia Framephoto

REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO DO ANO

Gerson Paz – Record TV

Glaucius Oliveira – RBS TV (vencedor)

Hugo Ramires – Record TV

Leandro Fischer – RDCTV

Marcelo Susin – RDCTV

LOCUTOR/APRESENTADOR DE NOTÍCIAS – Troféu Milton Ferretti Jung

Elói Zorzetto – RBS TV (vencedor)

Fernanda Bagatini – Rádio Guaíba

Fernanda Schiavo – TV Pampa

Maria Luiza Benitez – Rádio Guaíba

Simone Santos – Record TV

JORNALISTA DESTAQUE DO INTERIOR

Augusto Pinz – Canguçu em Foco

Dalcira de Oliveira – Rádio Fandango/Cachoeira do Sul (vencedora)

Daniel Carniel – Adesso TV/Garibaldi

Gilberto Junior – Rádio Caxias

Pedro Molnar – Jornal Repórter Guaibense

MELHOR PROGRAMA DE RÁDIO DO ANO

Agora – Rádio Guaíba

Atualidades Pampa – Rádio Pampa

Dupla em Debate – Rádio Grenal

Gaúcha Atualidade – Rádio Gaúcha (vencedor)

Repórter Bandeirantes – Rádio Band

MELHOR PROGRAMA DE TELEVISÃO DO ANO – TROFÉU CARREFOUR

Atualidades Pampa – TV Pampa (vencedor)

Cruzando as Conversas – RDCTV

Jornal do Almoço – RBS TV

Os Donos da Bola – Band TV

Rio Grande no Ar – Record TV

JORNALISTA DO ANO – TROFÉU SISTEMA FECOMÉRCIO-RS

Cristine Pires – Jornal do Comércio

Fabiano Brasil – POA Streaming/Rádio Guaíba

Gustavo Victorino – TV Pampa (vencedor)

Simone Santos – Record TV

Thiago Suman – RDCTV