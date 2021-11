Metade Norte do RS tem potencial para chuva forte nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (17) o tempo fica instável na grande maioria das áreas do Rio Grande do Sul, por causa de uma frente fria. No turno da manhã as nuvens predominam e chove praticamente em todas as regiões. Para Metade Norte do Estado é previsto um maior potencial para chuva forte. Entre o Sul e Oeste o tempo melhora à tarde com expectativa de aberturas de sol. As informações são da Metsul Meteorologia.

O ingresso de ar mais frio do quadrante Sul deixa a tarde mais amena no Rio Grande do Sul. Em muitas regiões a temperatura mínima será registrada no turno da noite. Na quinta-feira (18) o tempo melhora em muitas regiões e há a possibilidade de ocorrer frio atípico entre a Campanha e o Sul.

Em Porto Alegre o tempo segue úmido e com o predomínio de nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. O vento predomina do quadrante Sul e faz a temperatura cair mais a noite. A partir de quinta-feira (18) a tendência é de o tempo firmar com sol e queda acentuada e atípica da temperatura mínima.

Rio Grande do Sul - previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 26°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre - previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 16ºC