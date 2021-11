Kitsurfistas velejam em Torres em campanha para ajudar a pagar cirurgia de bebê

O mar de Torres será cenário para o Downwind Solidário, evento que reunirá kitsurfistas que velejarão para arrecadar doações para o bebê Benício Cardoso dos Santos, de cinco meses, passar por uma cirurgia de urgência e a família não tem condição de pagar.

A Torrika Kitewave lidera a iniciativa, que começa às 13h deste sábado (13). O percurso da travessia inicia da praia dos Molhes e segue até Itapeva, totalizando 10 quilômetros. Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para a cirurgia de urgência de reconstrução craniana do pequeno Benício.

No trajeto, o colorido das velas vai encher de cor, aventura e solidariedade os cartões postais que tornam Torres a praia mais bela do Rio Grande do Sul. Os participantes vão encantar o público ao cruzarem pelos morros do Farol e das Furnas, enquanto avistam da prancha de kitesurf a ilha dos Lobos, as rochas da praia da Guarita e as dunas de Itapeva.

“Será um lindo passeio por uma nobre causa, que contará com a segurança feita pelo Corpo de Bombeiros de Torres e pelo waterman Luis Saraiva, do RS-Resgate”, destaca Tiago Sebatiá Pavão, um dos organizadores do evento, que já contabiliza cerca de 50 inscritos.

O atleta acrescenta que, paralelamente à programação, existe uma Vakinha pelo tratamento de Benício, que pode ser acessada em www.vakinha.com.br/vainha/cirrgia-para-benicio .

Vale lembrar que a programação seguirá o protocolo de Covid-19, exigindo distanciamento entre os participantes, uso obrigatório de máscara e álcool em gel, disponibilizado pela organização, enquanto os participantes estiverem em terra .

A história do pequeno Benício Cardoso dos Santos – ao nascer, o pequeno Benício teve asfixia grave no parto, permanecendo 39 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo nove deles entubado.

Com 44 dias de vida, fez cirurgia de obstrução do piloro e, agora, com cinco meses, precisa realizar uma cirurgia de urgência para a reconstrução craniana. Com custo de R$ 60 mil, o procedimento vai garantir o desenvolvimento e crescimento do cérebro do Benício.