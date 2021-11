Emergência Obstétrica e UTI Neonatal do HCPA ficarão fechadas durante 20 dias

A Emergência Obstétrica e a UTI Neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) ficarão fechadas entre 16 de novembro e 5 de dezembro de 2021, em razão da limpeza dos dutos de ar condicionado do Centro Obstétrico e da Neonatologia do hospital. Os leitos de Internação Neonatal estarão indisponíveis para a Central Reguladora e a Emergência Obstétrica permanecerá fechada, atendendo somente situações de urgência. Por este motivo, o hospital solicita às gestantes que procurem outras maternidades durante esse período.

A limpeza dos dutos atende a determinações do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. No decurso da interrupção do atendimento, também serão realizadas adequações no sistema de ar de salas da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN).