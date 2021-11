COP-26: Brasil dá boas-vindas ao Paraguai no bloco para discussões climáticas

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) comemorou nesta quinta-feira (11) em sua conta no Twitter o ingresso do Paraguai no grupo que antes era formado apenas por Argentina, Brasil e Uruguai (ABU). A informação foi publicada mais cedo pelo Broadcast. "O Brasil dá as boas-vindas ao Paraguai, que passa a integrar o mais novo grupo negociador em mudança do clima, junto com Argentina, Brasil e Uruguai. #COP26 #GlasgowClimate", tuitou o Itamaraty.

O Paraguai trocou a Associação Independente da América Latina e Caribe (Ailac) para integrar o grupo Mercosul, agora completo, durante as negociações da Convenção do Clima em Glasgow (COP-26). A posição do País foi oficializada hoje, de acordo com a delegação brasileira, durante a Reunião Ministerial do Mercosul. Os quatro países trabalham na confecção de uma nota conjunta à imprensa.

A intenção é a de que o grupo permaneça unido para as próximas reuniões de COPs. Os quatro países se reúnem agora em um nova frente - a das questões climáticas - num momento em que há problemas internos no grupo na área comercial, com o Brasil pressionando por mudanças no bloco. Um dos principais objetivos do grupo é acompanhar, em conjunto, os repasses dos países desenvolvidos para os mais pobres para combater os efeitos das mudanças climáticas.