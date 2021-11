Rio Grande do Sul tem queda de 31,8% nos homicídios em outubro

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou na manhã desta quinta-feira (11) os números da violência no Estado no mês de outubro. Conforme a pasta, os indicadores são positivos: os homicídios tiveram uma queda de 31,8% no último mês e comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram registradas 118 vítimas fatais no Rio Grande do Sul no último mês, contra as 173 do mesmo mês no ano anterior. O total de assassinatos é o menor para outubro desde 2007, quando houve 107 óbitos. Em relação ao pico da série histórica, quando o RS teve 231 pessoas mortas no 10º mês do ano, a retração é de quase metade.

“Tivemos um resultado excelente em outubro. É o trabalho dos homens e mulheres das nossas forças de segurança, com foco nas premissas de integração, inteligência e o investimento qualificado que temos concretizado, mais uma vez, comprovando o acerto do planejamento do Programa RS Seguro”, declarou o vice-governador e secretário da SSP, delegado Ranolfo Vieira Júnior.

A diminuição nos homicídios também se dá no cenário acumulado desde janeiro quando comparado com o mesmo período de 2020. A soma de vítimas caiu de 1.550 para 1.298 – 252 a menos ou queda percentual de 16,3% –, o menor total desde 2006.

O RS Seguro é um programa do governo de priorização das ações nas cidades com os maiores indicadores de violência no Estado. Do grupo de 23 municípios, cinco fecharam o mês sem nenhum assassinato: Guaíba, Lajeado, Rio Grande, Sapucaia do Sul e Tramandaí – a cidade do Litoral Norte completou em outubro o quarto mês seguido sem homicídios. Além disso, em 16 dos 23 municípios priorizados houve queda ou estabilização no número de mortes na comparação com outubro de 2020.

Das 252 mortes a menos na comparação entre janeiro a outubro do ano passado e de 2021, 158 deixaram de ocorrer nas 23 cidades priorizadas, ou seja, 62,6% do total. “Ao orientar as estratégias de combate ao crime a partir de bases científicas, conseguimos alcançar, nos últimos dois anos e meio, os menores indicadores criminais da última década”, destacou Ranolfo.

Outros indicadores também apresentaram redução em outubro. Apenas dois casos de latrocínio – roubo seguido de morte – foram computados no mês, quatro a menos do que em outubro do ano passado - redução de 66,7%. No acumulado do ano, são 52 latrocínios no Estado, seis a menos do que nos mesmo período de 2020, representando uma queda de 10,3%.

Os feminicídios também apresentaram queda no mês passado. Foram três mulheres vítimas enquanto em 2020 foram cinco no mesmo mês. Entretanto, a redução não foi suficiente para alterar o quadro de aumento registrado desde o início do ano. Na soma de 10 meses, o número de mulheres assassinadas por razão de gênero no Estado, que no ano passado era de 67, agora está em 83 (aumento de 24%).

Os outros crimes contra as mulheres também tiveram redução. A análise do 10º mês do ano mostra reduções nas ameaças (-6,9%), nos estupros (-22,5%) e nas tentativas de feminicídio (-35%). O número de lesões corporais foi o único que cresceu, tendo aumento de 0,6% em relação a outubro de 2020. No acumulado do ano, houve retração nas ameaças (-5,1%), nas lesões corporais (-6,8%), nos estupros (-1,1%) e nas tentativas de feminicídio (-19,5%).

Confira outros indicadores de segurança no RS em outubro