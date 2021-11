Sistema de alta pressão mantém o ar frio sobre o RS nesta quarta-feira

A circulação do vento associado a um sistema de alta pressão atmosférica no Atlântico Sul irá propiciar a manutenção do ar frio sobre o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (10). O ar polar terá maior impacto na madrugada, começo da manhã e noite com temperatura mais baixa que o normal. As informações são da Metsul Meteorologia.

O tempo firme com sol irá favorecer o rápido aquecimento, sobretudo, em áreas mais continentais como a fronteira Oeste onde a máxima irá passar de 30°C. Alguns períodos de maior nebulosidade poderão ocorrer na faixa Leste. No Litoral o tempo fica seco com sol e o vento será persistente com rajadas moderadas.

O sol aparece entre poucas nuvens com temperatura amena. O vento será persistente ao longo do dia com rajadas fracas a moderadas. Na quinta e na sexta-feira (12) haverá períodos de maior nebulosidade alternando com momentos de sol e o vento seguirá presente. O fim de semana terá sol e calor.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 3°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira