Engenheiros que atuam nas fundações do RS fazem ato cobrando reajuste salarial

Na manhã desta terça-feira (9), um grupo de engenheiros representados pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (Senge-RS) realizou uma manifestação nas ruas de Porto Alegre. O ato ocorre após a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, que debateu as negociações coletivas data-base 2021/2022 dos profissionais que atuam na Emater, Fundação de Atendimento Socioeducativo do RS (Fase), Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), além dos servidores da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

De acordo com o vice-presidente do Senge-RS, José Luiz Bortoli de Azambuja, atualmente os órgãos contam com mais de 700 trabalhadores, cerca de 450 deles apenas na Emater. Entre as reivindicações do grupo estão os reajustes salariais, que não são feitos há quatro anos, com uma perda de poder aquisitivo de 16% no período. “A nossa preocupação cresce à medida que também cresce a inflação, pois não se vislumbra aumento no poder de compra”, relata o vice-presidente.

A manifestação tem como principal objetivo pressionar o governo do Estado para que sejam abertas negociações coletivas data-base 2021/2022. Entre os anseios do grupo está o aumento do orçamento da Emater, que tem sentido sua receita diminuir nos últimos anos. De acordo com Azambuja, o orçamento atual é de R$ 180 milhões, o mesmo valor de 15 anos atrás. Como efeito disso, a empresa vem perdendo seus quadros, precisando realizar um concurso público para repor as equipes, fato que preocupa o vice-presidente. “É do trabalho da Emater que depende o alimento que muitos gaúchos têm em suas mesas, do arroz e leite das famílias”, afirma o representante do Senge-RS, preocupado com os efeitos que a falta de apoio aos órgãos pode causar na população, entre eles, o impacto direto na alimentação dos gaúchos.

A assembleia ocorrida nesta terça conseguiu aprovar o principal ponto da pauta de anseios dos engenheiros, que é a recomposição da defasagem salarial. “Estamos propondo ao governo do Estado a recomposição de 16%. Menos que isso é inaceitável, a categoria está se esvaindo em suas condições”, afirma Azambuja. Os engenheiros agora esperam por reuniões com o governo estadual para apresentarem seus projetos para estabelecer melhores condições de trabalho e vida. Até o momento, o Senge-RS já conta com o apoio do deputado Elton Weber (PSB), que apresentou proposta para o aumento do valor que deve ser recebido pelos órgãos.

A Lei Orçamentária precisa, legalmente, ser votada até 30 de novembro. O orçamento de 2022 prevê uma receita de R$ 50,1 bilhões. A PLOA prevê retomada de investimentos em valores 74% maiores do que previsto para 2021.