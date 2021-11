Sol e calor devem predominar no RS nesta terça-feira

O tempo fica firme e deve ocorrer uma grande amplitude térmica na maioria das áreas do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (9). Um sistema de alta pressão atmosférica sobre o Oceano Atlântico influencia o tempo e a temperatura no Estado ao longo desta semana. As informações são da Metsul Meteorologia.

Áreas de maior altitude do Rio Grande do Sul podem ter marcas inferiores a 10°C no começo do dia. Já durante a tarde esquenta mais próximo à fronteira com a Argentina, sendo que as máximas devem ficar ao redor de 30°C. No Leste e Sul, a temperatura fica amena, e o dia termina ventoso e com menor sensação térmica ao ar livre. A radiação ultravioleta pode ficar alta.

O sol predomina com alguns períodos de nuvens em Porto Alegre nesta terça-feira (9). O vento deve ser persistente do quadrante Sul e Sudeste, com rajadas fracas e moderadas a partir da tarde. Ao longo desta semana, o tempo segue firme, com sol e aumento de nuvens a partir de quinta-feira (11). No fim de semana, o calor retorna.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira