Vacinação ocorrerá em 52 pontos de Porto Alegre nesta segunda-feira

A prefeitura mantém a vacinação contra a Covid-19 em 52 locais nesta segunda-feira (8). Entre eles, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, 15 farmácias e 35 unidades de saúde - sete delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

É necessário levar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das doses. Profissionais de saúde devem levar também comprovante do registro no Conselho de Classe. Já imunossuprimidos precisam apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.