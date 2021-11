Família Zaffari oficializa doação de R$ 10 milhões para Hospital Nora Teixeira da Santa Casa

Em companhia de Nora Teixeira e da Irmã mesária Helena Dahne Bartelle, os irmãos Cláudio e Airton Zaffari visitaram a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre na tarde da última quarta-feira (3) para oficializar a doação de R$ 10 milhões para as obras do Hospital Nora Teixeira. Eles foram recebidos pelo provedor Alfredo Englert e pelos diretores Julio Matos e Jader Pires no Salão Nobre da Provedoria.

Para o provedor Alfredo Englert, “a generosidade da família Zaffari faz com que o Hospital Nora Teixeira, que representa a sustentabilidade e o futuro da Santa Casa, cada vez mais seja realidade. Ao mesmo tempo, uma obra que trará um grande impacto positivo na assistência à saúde de milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde do estado e do país. Nossa profunda gratidão e reconhecimento à família Zaffari por este ato de tamanha grandeza”.

Nova unidade assistencial da instituição, o Hospital Nora Teixeira terá importância estratégica para a sustentabilidade da instituição, gerando receitas fundamentais para o equacionamento do déficit gerado pelo atendimento ao SUS.

O Hospital Nora Teixeira, cuja construção foi viabilizada através da captação de recursos junto à comunidade gaúcha, abrigará, entre muitas estruturas focadas na medicina de alta complexidade, 219 novos leitos com foco no atendimento privado e uma nova emergência exclusivamente para o atendimento dos pacientes SUS, com 2,4 mil m2 e diversas características voltadas a qualidade assistencial e segurança do paciente.

Serão criados dois postos de enfermagem na sala de enfermagem, garantindo atendimento mais rápido aos pacientes. O número de leitos fixos na sala de observação será aumentado, com boxes individuais, dos atuais 13 para 28, sendo três de isolamento. Também haverá ampliação do número de posições de medicação, passando de 12 para 18 poltronas, e de salas de acolhimento e consultórios, sendo uma sala específica para Eletrocardiografia. O objetivo é ainda ter um centro de diagnóstico por imagem dedicado à Emergência, com tomografia, raio-x e ecografias.

Com previsão de entrega em maio de 2022, o Hospital Nora Teixeira terá um custo total de R$ 255 milhões, dos quais já estão garantidos em torno de R$ 131 milhões, em grande parte fruto da campanha social liderada pelos principais benfeitores do projeto, Alexandre Grendene e Nora Teixeira, cuja doação inicial de R$ 60 milhões foi decisiva para impulsionar todo o projeto.