Hospital São Lucas inicia obras de ampliação com presença do ministro da Saúde

O Hospital São Lucas da PUCRS (HSL) deu a largada para uma série de obras que contarão com o aporte R$ 70 milhões em recursos públicos federais. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental ocorreu na manhã desta sexta-feira (5) e contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Os recursos serão aplicados na revitalização de mais de 17 mil metros quadrados, incluindo parque tecnológico, bloco cirúrgico e unidades de internação, entre outras áreas.

A pandemia de Covid-19 e os desafios impostos por ela foram ponto comum entre as autoridades presentes à solenidade. O ministro, em seu discurso, destacou o esforço do governo federal para aquisição e produção de milhões de doses de vacinas para imunizar a população em 2022. Para Queiroga, o fato de 70% da população adulta brasileira ter recebido a segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19 é motivo de comemoração.

O ministro deixou o hospital sem falar com a imprensa, e declarou apenas que a vacinação de crianças a partir de 5 anos está aguardando parecer da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser liberada. O papel do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o ministro, é fundamental não só no combate ao coronavírus, mas em vários projetos da União.

O diretor geral do HSL, Leandro Firme, estima que as obras sejam concluídas em um prazo de quatro a cinco anos, e informa que as obras começarão pelo bloco cirúrgico, cujo projeto foi apresentado em vídeo à plateia que compareceu ao Anfiteatro Irmão José Otão para acompanhar a cerimônia. Firme destaca que a instituição de saúde entra em um novo momento justamente quando completa 45 anos de atuação, comemorados no dia 29 de outubro. Segundo o dirigente, o início da revitalização e modernização tecnológica dos equipamentos médicos e das áreas, reunirão conforto, tecnologia e proporcionarão maior qualidade e segurança no atendimento aos pacientes.

A gerente de Captação de Recursos e Projetos do HSL, Izadora Silveira, destaca que para além da captação de recursos e as mudanças estruturais que irão ocorrer, é importante lembrar que uma união de fatores faz o hospital acontecer: “O conjunto de recursos, a estrutura, a tecnologia de ponta, mas principalmente profissionais experientes e dedicados traduzem a nossa dedicação integral ao cuidado com a vida.”

Mais uma etapa do Campus da Saúde da PUCRS

As mudanças fazem parte da consolidação do Campus da Saúde da PUCRS, uma iniciativa que tem formato inédito no País e reúne ensino, pesquisa, inovação e assistência às pessoas.

O modelo integrado e multidisciplinar foi pensado para atender o movimento de cuidado integral com a vida e promoção da saúde em todos os sentidos, conectando as atuações do HSL, do Parque Esportivo, do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (InsCer), do Centro Clínico, do Centro de Reabilitação, das Escolas de Medicina e de Ciências da Saúde e da Vida e de iniciativas de inovação como o BioHub, empreendimento do Tecnopuc que atua na geração de negócios inovadores em ciências da vida.