Previsão de chuva forte em áreas do Oeste, Centro e Sul do RS nesta sexta-feira

O sol aparece pela manhã na maioria das regiões no começo desta sexta-feira (5). A temperatura sobe e faz calor em grande parte do Estado. Entretanto, áreas de instabilidade avançam do Norte da Argentina em direção ao Oeste do Rio Grande do Sul no turno da manhã e trazem de volta as pancadas de chuva. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nesta sexta-feira (5) pode ocorrer chuva forte e isolada. Modelos meteorológicos projetam que o risco de chuva é maior entre as áreas do Oeste, Centro e Sul. Nas regiões do Norte e Leste o sol predomina e o abafamento persiste. O vento passa a predominar do quadrante Sul da tarde para a noite.

Os modelos meteorológicos apontam para uma sexta-feira de sol e aquecimento na Capital. A expectativa é de amplas aberturas de sol com elevados índices de radiação ultravioleta. O calor se mantém à tarde. No fim de semana a passagem de uma frente fria deixará o céu nublado com pancadas esparsas de chuva.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 34°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 32º C

Mínima: 19ºC