Porto Alegre divulga edital para revitalização de praça e da estrutura do Aeromóvel

A prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (4) o edital para escolha de interessados em realizar estudos de viabilidade para a implementação de um modelo de parceria de longo prazo para a Praça Júlio Mesquita. Dentro da proposta está a revitalização e a ocupação do espaço da estrutura elevada do antigo Aeromóvel.

O edital foi feito pela Secretaria Municipal de Parcerias da Capital e tem como objetivo que um ente privado fique responsável pela administração, manutenção, reforma e melhoramento de uma área de 15 mil metros quadrados, que inclui mil metros de extensão do sistema Aeromóvel.

retirados dos trilhos A estrutura elevada foi construída em 1982 pelo engenheiro gaúcho Oskar Coester e é composta por 48 pilares de concreto armado, duas estações e 42 vigas na via, mais três vigas das estações, todas de concreto armado. Os dois carros que somavam 12 toneladas e compunham o transporte foramem 2019.

A pessoa física ou jurídica que se interessar pela proposta poderá explorar comercialmente uma área nobre de Porto Alegre, próxima à Orla do Guaíba, da Usina do Gasômetro, do novo Muro da Mauá e também do Embarcadero. O edital pode ser acessado no site da Secretaria Municipal de Parcerias. O prazo de entrega dos documentos de requerimento de autorização para desenvolvimento dos estudos é até o dia 30 deste mês. As pessoas autorizadas terão o prazo de 90 dias para elaborarem os estudos.