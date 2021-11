Abaixo-assinado quer reverter obrigatoriedade da volta às aulas presenciais no RS

retorno obrigatório às aulas presenciais para a Educação Básica para 2022. Mais de 7.500 pessoas, entre mães, pais, alunos, professores e comunidade escolar de escolas públicas e privadas de todo o Estado que formam o Grupo Direito ao Ensino Não Presencial Durante a Pandemia, estão mobilizadas na busca de adesões a um abaixo-assinado para pressionar o adiamento do

abaixo-assinado que contesta especificame nt e a obrigatoriedade Os esforços estão concentrados na captação de apoiadores para oda volta dos estudantes da Educação Básica às escolas (confira os argumentos abaixo) ainda neste ano. "Não somos contra as aulas presenciais. Pelo contrário: entendemos que elas são essenciais para o desenvolvido dos alunos. No entanto, o que questionamos é a obrigatoriedade deste retorno no fim do ano letivo quando a grande maioria dos estudantes ainda não está imunizada", diz Cassiana João Lipp, uma das coordenadoras do Grupo.

Cassiana lembra que a maioria dos estudantes obrigados a retornar às salas de aula não receberam a vacina - caso dos Ensinos Infantil e Fundamental - e que alunos do Ensino Médio receberam apenas a primeira dose do imunizante. "Precisamos avançar no esquema vacinal de crianças e adolescentes para ter segurança neste retorno", reforça. O grupo entende que a manutenção do ensino híbrido - com aulas remotas e presenciais - é a melhor alternativa no momento.

"É o única forma de proteger o direito à vida, à saúde e à educação neste momento de excepcionalidade em que passamos", descreve o perfil do grupo no Facebook, criado em maio de 2020 e que já ultrapassa os 7.500 integrantes. O Grupo Direito ao Ensino Não Presencial Durante a Pandemia é uma associação sem fins lucrativos e sem fins políticos. A mobilização vem desde o ano passado, e resultou no recolhimento de 120 mil adesões em três abaixo-assinados anteriores, defendendo o mesmo tema: o não retorno às aulas presenciais durante a pandemia.