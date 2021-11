Rodoviários de POA cobram posição da prefeitura sobre negociações com empresas

As reivindicações dos trabalhadores rodoviários de Porto Alegre serão listas em um ofício que será protocolado na tarde desta quarta-feira (3), na prefeitura de Porto Alegre. A decisão de elaborar o documento foi um dos resultados a reunião que ocorreu nesta manhã entre a diretoria do Stet Sindicato, que representa a categoria, com os secretários de Transporte e Mobilidade, Luiz Fernando Záchia, e de Governança Local e Coordenação Política. Cassio Trogildo, e o chefe de Gabinete, André Coronel.

No encontro, o presidente do Stetpoa, Sandro Abbáde, cobrou uma posição mais contundente do governo municipal quanto às reivindicações da categoria junto a empresas de transporte público. De acordo com o dirigente, um dos principais problemas se refere ao descumprimento, por parte de seis companhias, do pagamento do vale-refeição em parcela única, previsto no acordo coletivo da categoria.

Abbáde diz que o benefício está sendo disponibilizado em parcelas, fato que também será questionado pelo sindicato em ação na Justiça, que também deve ser protocolada na tarde desta quarta-feira. Também faz parte das preocupações dos trabalhadores o atraso nos pagamentos de salários.

Outra reivindicação da categoria é para o que a prefeitura interceda para evitar as demissões que têm ocorrido nas empresas, o que coloca em risco o serviço prestado aos usuários do transporte público. Segundo o Stetpoa, os representantes do Executivo Municipal ficaram de se reunir às 17h30min desta tarde para avaliar o documento.