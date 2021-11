Câmara dos Deputados analisará testes com proxalutamida em hospital militar do RS

testes com proxalutamida A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (4) para discutir a realização deem pacientes com Covid-19 sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Ao que tudo indica, podemos estar diante de um caso grave de experimento com seres humanos sem autorização de órgãos competentes e sem o conhecimento da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde”, alertou o deputado Henrique Fontana (PT), proponente da audiência.

Fontana também solicitou a instauração de procedimento junto ao Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) para apurar as supostas irregularidades.

Para a audiência, foram convidados o infectologista do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBMPA), Ricardo Zimerman; o endocrinologista responsável pelo suposto estudo no HBMPA, Flávio Cadegiani; o tenente-coronel, Artur Arregui Zilio, diretor do HBMPA; major Christiano Perin, ex-chefe da UTI da instituição; Jorge Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep); um representante da Anvisa; e o jornalista Pedro Nakamura, autor da reportagem investigativa do portal Matinal Jornalismo.

No requerimento propondo o debate, Fontana citou reportagem investigativa de Nakamura, veiculada no Matinal em 24 de agosto deste ano, que descreve a realização de testes com o medicamento proxalutamida sem autorização da Anvisa e com flagrantes irregularidades processuais em pacientes com Covid-19 no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBMPA).