RS tem risco de chuva forte e até temporais nesta quarta-feira

O Rio Grande do Sul tem risco de chuva forte e de temporais nesta quarta-feira (3). As linhas de instabilidade poderão cruzar o Estado com expectativa de volumes altos de precipitação, vendavais, raios e até granizo isolado. As informações são da Metsul Meteorologia.

O sol aparece pela manhã e a temperatura sobe com sensação de abafamento na grande maioria das áreas. Os modelos meteorológicos projetam que os maiores acumulados de precipitação são esperados para Metade Sul com previsão de 50 a 100 mm em alguns pontos. O vento passa de Norte para Oeste ao longo do dia.

A Capital tem mais um dia abafado, porém, a chuva retorna da tarde para a noite com alerta para temporais. A chuva será irregular, porém, mais volumosa em alguns locais. A temperatura segue em alta. Na quinta e na sexta-feira (5) o sol aparece mais, mas tem possibilidade de chuva passageira e isolada.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 34°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 19ºC