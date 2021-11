UniRitter realizará simulado gratuito para candidatos ao ENEM

A instituição de ensino superior UniRitter realizará no próximo sábado (6), às 14 horas, um simulado online e gratuito aos vestibulandos que desejam treinar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O simulado seguirá a mesma estrutura do Enem, com 60 questões objetivas, 15 de cada uma das quatro áreas do conhecimento, e uma redação no padrão do exame. Os estudantes terão quatro horas para realizar a prova. Conforme a nota dos candidatos no simulado, eles poderão ganhar uma bolsa de estudos, e, quanto maior a nota, maior a bolsa, podendo chegar em até 100% do valor do curso.